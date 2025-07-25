Інтерфакс-Україна
Події
03:37 25.07.2025

Starlink майже відновив роботу, в компанії пояснили причину поломки

1 хв читати

Мережа Starlink майже відновила свою роботу після збою, який тривав близько 2,5 годин, причина інциденту вже відома, повідомив віце-президент компанії Майкл Ніколс.

"Starlink зараз здебільшого відновився після збою в мережі, який тривав приблизно 2,5 години", - написав він в соцмережі Х.

За словами Ніколса, поломка сталася через збій ключових внутрішніх програмних служб, що керують основною мережею.

"Вибачте за тимчасовий збій у роботі нашого сервісу; ми прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю усунемо цю проблему, щоб вона не повторилася", - зазначив він.

Як повідомлялося, низка ЗМІ повідомляла про масштабний збій в роботі Starlink і що навіть українські військові теж це відчули і повідомили про це. Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв найближчим часом відновити Starlink.

Джерело: https://x.com/michaelnicollsx/status/1948509258024452488

Теги: #відновлення #starlink #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:31 25.07.2025
Сенатор Грем занепокоєний заявою Макрона щодо Палестини

Сенатор Грем занепокоєний заявою Макрона щодо Палестини

23:41 24.07.2025
Маск обіцяє найближчим часом відновити Starlink

Маск обіцяє найближчим часом відновити Starlink

19:28 24.07.2025
Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

16:37 24.07.2025
Відновлення на Київщині потребують 9,3 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

Відновлення на Київщині потребують 9,3 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

09:24 24.07.2025
ЄС і США близькі до укладення угоди, яка передбачає мита в 15% для європейських товарів

ЄС і США близькі до укладення угоди, яка передбачає мита в 15% для європейських товарів

08:34 24.07.2025
Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

19:21 22.07.2025
Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

15:16 22.07.2025
Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

14:01 22.07.2025
МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

17:24 16.07.2025
"Метінвест" на URC презентував проєкти ініціативи "Сталева мрія" по відбудові 4-х українських міст

"Метінвест" на URC презентував проєкти ініціативи "Сталева мрія" по відбудові 4-х українських міст

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обмін: Є домовленість, що 1200 воїнів повернуться

Зеленський щодо НАБУ/САП: Важливо, що українці так достойно реагують на всі події

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

Рада розгляне законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП на найближчому засіданні - Стефанчук

ОСТАННЄ

У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

На фронті за добу 130 боїв, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

Франція готова визнати Палестину як державу

"Безуглу геть" – скандували учасники протесту в Києві, коли депутатка підняла над головою заклик до відставки Сирського

Зеленський оновив Ставку верховного головнокомандувача

Рада проголосує за законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП, ймовірно, наступного тижня - нардеп

Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах – Офіс генпрокурора

Зеленський: На удари по Харкову, Одесі та Запоріжжя будуть відповіді

МЗС вітає ініціативу ОБСЄ щодо задіяння московського механізму для документування злочинів РФ щодо військовополонених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА