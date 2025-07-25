Starlink майже відновив роботу, в компанії пояснили причину поломки

Мережа Starlink майже відновила свою роботу після збою, який тривав близько 2,5 годин, причина інциденту вже відома, повідомив віце-президент компанії Майкл Ніколс.

"Starlink зараз здебільшого відновився після збою в мережі, який тривав приблизно 2,5 години", - написав він в соцмережі Х.

За словами Ніколса, поломка сталася через збій ключових внутрішніх програмних служб, що керують основною мережею.

"Вибачте за тимчасовий збій у роботі нашого сервісу; ми прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю усунемо цю проблему, щоб вона не повторилася", - зазначив він.

Як повідомлялося, низка ЗМІ повідомляла про масштабний збій в роботі Starlink і що навіть українські військові теж це відчули і повідомили про це. Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв найближчим часом відновити Starlink.

Джерело: https://x.com/michaelnicollsx/status/1948509258024452488