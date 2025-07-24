Зеленський оновив Ставку верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський затвердив указом оновлену Ставку верховного головнокомандувача, повідомляє сайт глави держави.

Згідно опублікованого на сайті указу №546 до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача увели нову прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Також затверджено координатором Ставки секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова, а у персональному складі першого віце-прем’єр-міністра Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.

А указом №547 Умєрова призначили керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Між тим, зі складу Ставки вивели Олександра Литвиненка та Германа Сметаніна.

Укази набирають чинності з дня їхнього опублікування.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/5462025-55901

https://www.president.gov.ua/documents/5472025-55905