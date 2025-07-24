Зеленський оновив Ставку верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський затвердив указом оновлену Ставку верховного головнокомандувача, повідомляє сайт глави держави.
Згідно опублікованого на сайті указу №546 до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача увели нову прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Також затверджено координатором Ставки секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова, а у персональному складі першого віце-прем’єр-міністра Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.
А указом №547 Умєрова призначили керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.
Між тим, зі складу Ставки вивели Олександра Литвиненка та Германа Сметаніна.
Укази набирають чинності з дня їхнього опублікування.
Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/5462025-55901
https://www.president.gov.ua/documents/5472025-55905