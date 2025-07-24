Інтерфакс-Україна
Події
21:52 24.07.2025

Зеленський про обмін: Є домовленість, що 1200 воїнів повернуться

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Зеленський про обмін: Є домовленість, що 1200 воїнів повернуться

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову досягнуту під час перемовин у Стамбулі домовленість повернути 1200 українських військовополонених з російського полону.

"Була доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів - я дуже сподіваюся, що вдасться повернути ще наших воїнів з полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення у четвер.

Він також відзначив, що Україна пам'ятає і про цивільних, яких треба повернути додому.

За словами президента, також українська переговорна група вчергове запропонувала РФ негайне і повне припинення вогню, але отримала таку ж саму відповідь, як і минулого разу. "Наші представники, які були в Туреччині, на зустрічі з росіянами запропонували вже вкотре російської країни реальне припинення вогню, негайне і повне. Запропонували зустріч лідерів, щоб дійсно ухвалити рішення для миру. Україна готова працювати максимально швидко, максимально продуктивно. І відповідь Росії ми бачимо знов - такі самі відповіді", - розповів Зеленський.

Як повідомлялося, голова української делегації на перемовинах з РФ, секретар РНБО Рустем Умєров розповів в середу ввечері, понад 1 тис 200 людей взяли участь у гуманітарному обміні між РФ та Україною, і ці обміні продовжаться. "Перш за все, наша домовленість і результат (зустрічі - ІФ-У) - гуманітарний трек. Це більше ніж 1200 людей. Це будуть обміни, реалізовані нашими колегами. І ми продовжимо наші подальші обміни", - сказав Умєров на брифінгу у Стамбулі у середу.

Пізніше, на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий поточнив, що Умєров мав на увазі саме вже досягнутий результат, повідомивши про 1200 людей, охоплених гуманітарним обміном.

"Він говорив про те, чого ми вже досягли, довівши, що такий формат дозволяє просунути деякі гуманітарні питання, і це дуже важливо. Отже, Рустем Умєров говорив про прогрес, якого вже вдалося досягти. А сьогодні, так, також були укладені угоди про подальші обміни, які будуть продовжуватися", - відповів Тихий на запитання журналіста.

В свою чергою перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця підкреслив стосовно обмінів, що Україна не міняє дітей та цивільних. Він наголосив, що це РФ має повернути українських цивільних та дітей. "Ми ж говоримо про обмін військовополонених", - додав Кислиця.

 

Теги: #обмін #полонені #президент

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