Марта Кос уважно стежить за розвитком подій навколо законопроєкту щодо повноважень НАБУ

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Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що уважно стежить за розвитком подій навколо законопроєкту щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Уважно стежу за розвитком подій в Україні. Обговорила з Тарасом Качкою верховенство права та цінності ЄС – це не просто європейські критерії вступу: це те, чого хочуть українці", - написала вона в соцмережі Х.

Кос закликала "разом будувати довіру" та зазначила, що ЄС продовжуватиме свою підтримку на основі спільних цінностей.

Як повідомлялося, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка в розмові з єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос заявив про відданість України інтеграції до ЄС та боротьбі з корупцією та розповів про новий законопроєкт, схвалений президентом України Володимиром Зеленським, спрямований на забезпечення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроєкт №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС".

В свою чергу, віцепремʼєр Качка у розмові Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

23 липня Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку. 25 липня відповідний законопроєкт було внесено в парламент і зареєстровано під №13533.