Восьми посадовцям з Одеської області повідомили про підозри за завдані бюджетам збитки – генпрокурор

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру восьми посадовцям з Одеської області, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Понад 200 млн. грн збитків! Саме таку шкоду місцевим бюджетам завдали посадовці Одещини. І кожен із них понесе відповідальність", - написав Кравченко в Телеграм у четвер.

Зокрема, за його словами, підозру висунуло міському голові міста Вилково в посібництві у незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску з Дунаю, голові Доброславської селищної ради у службовій недбалості під час санації водойми, голові Старокозацької сільради у службовій недбалості при реалізації енергоефективного проєкту, депутату Фонтанської сільської ради у розтраті під час виконання будівельних робіт.

Директору КП "Комунальник" висунута підозра в порушенні екологічного законодавства, ексдиректору держпідпримства "ДГ ім. Кутузова" – в розтраті державної продукції через продаж за заниженими цінами, ексначальнику управління освіти Доброславської селищної ради – в зловживанні під час ремонту шкільної покрівлі, ексначальнику частини забезпечення ДСНС в Одеській області - в неналежному зберігання матеріальних цінностей.

Також підозри отримали керівник будівельної компанії у привласненні коштів під час будівництва амбулаторії сімейної медицини, а також керівник юридичної особи приватного права та інженер технагляду у привласненні коштів під час ремонту захисного укриття.

"З кожною справою ми бачимо одне і те саме — ті, хто мав служити громадам, системно наживалися на них. Повторюю: не має значення Київ, чи маленьке село на півдні — закон один для всіх", - додав Кравченко.