Інтерфакс-Україна
Події
19:50 24.07.2025

Кабмін визначив Соболева головою Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики

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Кабмін визначив Соболева головою Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики
Фото: https://www.facebook.com/

Кабінет міністрів визначив головою Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з постановою 907 від 23 липня, уряд встановив, що тепер головою Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики буде міністр економіки, довкілля та сільського господарства, цю посаду на сьогодні займає Олексій Соболев.

Раніше головою цієї робочої групи по посаді була перша віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, яку нещодавно призначили прем'єр-міністром.

 

Теги: #кабмін #санкції #робгрупа

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