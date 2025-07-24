Кабмін визначив Соболева головою Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики

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Кабінет міністрів визначив головою Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з постановою 907 від 23 липня, уряд встановив, що тепер головою Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики буде міністр економіки, довкілля та сільського господарства, цю посаду на сьогодні займає Олексій Соболев.

Раніше головою цієї робочої групи по посаді була перша віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, яку нещодавно призначили прем'єр-міністром.