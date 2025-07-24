Качка поінформував Марту Кос про новий законопроєкт щодо НАБУ та САП: Україна віддана інтеграції до ЄС та боротьбі з корупцією

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Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка в розмові з єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос заявив про відданість України інтеграції до ЄС та боротьбі з корупцією та розповів про новий законопроєкт, схвалений президентом України Володимиром Зеленським, спрямований на забезпечення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Поінформував Марту Кос про новий законопроєкт, схвалений Зеленським, спрямований на забезпечення незалежності НАБУ та САП. Законопроєкт враховує занепокоєння експертної та міжнародної спільноти. Україна залишається відкритою до діалогу з громадянським суспільством та партнерами на шляху до ЄС. Підтвердив непохитну відданість України інтеграції до ЄС та боротьбі з корупцією — поза будь-якими сумнівами", - написав Качка в соцмережі Х в четвер.

Як повідомляється на сторінці віцепремʼєра у Facebook, Качка представив Єврокомісарці Кос зміст законопроєкту. За його словами, він спрямований не лише на посилення незалежності антикорупційної інфраструктури, але і на забезпечення захисту системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання.

"Нове законодавство було розроблене у співпраці та координації з колегами з НАБУ та САП, а також парламентським комітетом з питань антикорупційної політики, після консультацій з громадянським суспільством та нашими міжнародними експертами. Ми почули експертну думку та занепокоєння щодо, зокрема, процедурної незалежності антикорупційних органів, та підготували документ, що відповідає на виклики", – сказав Качка.

Він наголосив на відкритості Уряду до консультацій та діалогу з представниками громадянського суспільства стосовно реформ, і заявив, що Україна продовжує наполегливо працювати в межах свого євроінтеграційного шляху, та сподівається на якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроєкт №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС".

В свою чергу, віцепремʼєр Качка у розмові Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

23 липня Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку. 25 липня відповідний законопроєкт було внесено в парламент і зареєстровано під №13533.