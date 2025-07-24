На сайті Ради з’явився президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП

На сайті Верховної Ради зареєстрований внесений президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Проект "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" отримав реєстраційний номер 13533.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт містить положення, спрямовані на закріплення статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Законопроєкт також пропонує механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб щодо співробітників антикорупційних органів. Законопроєкт запроваджує нові превентивні та контррозвідувальні механізми захисту антикорупційних органів від можливого впливу держави-агресора.