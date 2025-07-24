Інтерфакс-Україна
Події
18:16 24.07.2025

Примусова евакуація сімей з дітьми оголошена з Добропілля та 9 сіл двох громад – Донецька обладміністрація

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Примусова евакуація сімей з дітьми оголошена з Добропілля та 9 сіл двох громад – Донецька обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін оголосив про примусову евакуацію сімей з дітьми з міста Добропілля, трьох сіл Добропільської та шести сіл Криворізької громади Покровського району Донецької області, де наразі є інформація про перебування 928 дітей.

"Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області", - написав Філашкін в Телеграм у четвер.

За його словами, він дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів обладміністрації у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

Як повідомлялося, 11 червня Філашкін повідомив, що всього в Донецькій області зараз залишається 20 тис 587 дітей.

 

Теги: #донецька_область #евакуація

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