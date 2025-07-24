Інтерфакс-Україна
Події
17:43 24.07.2025

НБУ уважно стежить за ситуацією з НАБУ і САП та очікує оптимальних рішень

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НБУ уважно стежить за ситуацією з НАБУ і САП та очікує оптимальних рішень
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) уважно стежить за ситуацією навколо НАБУ та САП, а останні заяви дають підстави вважати, що будуть ухвалені необхідні та оптимальні рішення, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми не даємо коментарів по суті, тому що ця сфера знаходиться поза межами мандату Національного банку, але водночас, ми дуже уважно стежимо за розвитком події. Можу сказати, що останні заяви дають нам підставу вважати, що відповідні необхідні і оптимальні рішення буде знайдено", - прокоментував Пишний під час пресбрифінгу  щодо рішення правління НБУ з монетарної політики у четвер.

Він зазначив, що у разі зміни обставин, які Нацбанк вважатиме важливими для перегляду прогнозів, планів чи коригування політики, відповідні зміни обов’язково будуть внесені. Водночас наразі підстав для цього немає, вважає він.

"Щодо питань, пов'язаних із необхідним обсягом фінансування. Я хотів би нагадати, що це питання знаходиться в сфері відповідальності і в зоні відповідальності Міністерства фінансів і уряду. Ми керуємося саме тими цифрами і їхнім баченням дохідної і витратної частини", - наголосив голова НБУ.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроект №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ, передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам, передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент України Володимир Зеленський підписав закон увечері 22 липня.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Вона також наголосила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС.

Своєю чергою віцепремʼєр Качка у розмові з Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс, коментуючи події в Україні, заявив, що довіра між країною, що воює, та її керівництвом на війні важливіша за сучасну зброю - її важко побудувати та зберегти, але легко втратити через одну суттєву помилку керівництва.

23 липня віцепремʼєр Качка в розмові з генеральним директором Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення Гертом Яном Копманом заявив, що Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС, а також наголосив на сильній зацікавленості України у вирішенні ситуації з НАБУ/САП прозорим способом.

23 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку. Також він додав, що було почуто те, що кажуть люди в "соціальних мережах, один одному, на вулицях".

Теги: #набу_сап #нбу

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