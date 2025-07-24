Посли G7 в Україні очікують анонсований Зеленським законопроєкт, який забезпечить незалежність антикорупційних органів

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова провела зустріч за послами країн "Великої сімки", а також прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою.

"Конструктивний та своєчасний обмін думками з партнерами G7, Юлією Свириденко та Тарасом Качкою. З нетерпінням чекаю на законопроект, анонсований Володимиром Зеленським для захисту незалежності антикорупційних інституцій. НАБУ та САП повинні залишатися сильними та незалежними на шляху України до ЄС", - написала Матернова в соцмережі Х.

Крім того, Качка та Матернова зустрілися з послами країн ЄС в Україні.

"Ми обговорили занепокоєння щодо нещодавнього закону, який загрожує незалежності НАБУ та САП. Сильні антикорупційні інституції є ключем до шляху України до ЄС", - наголосила вона.