Інтерфакс-Україна
Події
15:52 24.07.2025

Посли G7 в Україні очікують анонсований Зеленським законопроєкт, який забезпечить незалежність антикорупційних органів

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Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова провела зустріч за послами країн "Великої сімки", а також прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою.

"Конструктивний та своєчасний обмін думками з партнерами G7, Юлією Свириденко та Тарасом Качкою. З нетерпінням чекаю на законопроект, анонсований Володимиром Зеленським для захисту незалежності антикорупційних інституцій. НАБУ та САП повинні залишатися сильними та незалежними на шляху України до ЄС", - написала Матернова в соцмережі Х.

Крім того, Качка та Матернова зустрілися з послами країн ЄС в Україні.

"Ми обговорили занепокоєння щодо нещодавнього закону, який загрожує незалежності НАБУ та САП. Сильні антикорупційні інституції є ключем до шляху України до ЄС", - наголосила вона.

 

Теги: #законопроєкт #g7

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