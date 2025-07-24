Інтерфакс-Україна
Події
15:18 24.07.2025

Гусаков заявляє, що не ховається від слідства і перебуває на лікуванні в Італії

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Гусаков заявляє, що не ховається від слідства і перебуває на лікуванні в Італії
Фото: https://www.facebook.com/NazariRazan

Львів'янин зі спінально-м'язовою атрофією (СМА) Назарій Гусаков заявляє, що не ховається від слідства і перебуває на лікуванні в Італії.

"Сьогодні дізнався, що Офіс генерального прокурора України хоче вручити мені підозру у вчиненні злочину. Я не ховаюся від слідства, я не ховаюся від суду. Повідомляю своє фізичне місце перебування. Це медичний заклад San Raffaele, який знаходиться в Мілані за адресою Olgettina, 60", - йдеться у його відеозверненні в мережі Facebook.

Він додав, що приїхав у Італію 12 травня, а також що його стан здоров'я на сьогодні важкий.

Як повідомлялося, 17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА. Після цього він опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати". Пізніше в коментарі медіа він відкинув усі звинувачення у шахрайстві. Крім того, він написав в соцмережах, що йому варто було вести бухгалтерію і збирати чеки, які б підтверджували витрати зібраних на лікування коштів, але в нього не було для цього досвіду.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що у 2023 році Львівська міськрада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА, і у червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно, зокрема, йдеться про препарат "Еврісді". Зокрема, він отримує по три флакони на місяць — відповідно до медичних висновків.

Збори коштів на лікування Гусакова часто супроводжувалися широкою медійною підтримкою, від громадських діячів і лідерів думок. Після того, як тема з можливим шахрайством стала резонансною, частина з них звернулися до Гусакова з проханням роз'яснити ситуацію і зазначила, що він пообіцяв надати звіт бухгалтера.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Гусаков полишив територію України понад тиждень тому і наразі його місцезнаходження невідоме. Пізніше Нацполіція повідомила, що проводить слідчі дії у справі Гусакова.

23 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що Гусаков вже найближчими днями заочно отримає підозру. За словами генпрокурора, в справі більше 300 потерпілих, а сума збитків сягає 1 млн 200 тис грн.

Теги: #гусаков #італія

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