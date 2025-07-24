Інтерфакс-Україна
Події
11:14 24.07.2025

Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 нардепів

1 хв читати
Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 нардепів

Сорок вісім народних депутатів поставили підписи під законопроєктом про повернення незалежності антикорупційним інституціям, повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Закон про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів з різних фракцій. Реєструємо. Завтра можна голосувати. Турборежим так турборежим. Ваш хід, пане Президенте", - написав Юрчишин у фейсбуці у четвер.

Теги: #законопроєкт #набу_сап #незалежність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 24.07.2025
Львівська міськрада закликає захистити незалежність НАБУ та САП

Львівська міськрада закликає захистити незалежність НАБУ та САП

10:26 24.07.2025
Закон про НАБУ/САП зменшує шанси на об’єктивний розгляд резонансних справ, створює ризики зловживання тиском на бізнес – юрист

Закон про НАБУ/САП зменшує шанси на об’єктивний розгляд резонансних справ, створює ризики зловживання тиском на бізнес – юрист

19:17 23.07.2025
Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку

Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку

16:03 23.07.2025
Антикорупційні інституції та незалежність правосуддя незамінні для будь-якої країни ЄС та кандидатів на членство - МЗС Румунії

Антикорупційні інституції та незалежність правосуддя незамінні для будь-якої країни ЄС та кандидатів на членство - МЗС Румунії

14:13 23.07.2025
Голова АРМА стосовно закону про НАБУ/САП: Держава здійснила вірні кроки, в країні наводиться лад

Голова АРМА стосовно закону про НАБУ/САП: Держава здійснила вірні кроки, в країні наводиться лад

13:24 23.07.2025
НАБУ і САП закликають партнерів і надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ

НАБУ і САП закликають партнерів і надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ

12:46 23.07.2025
У Раді підготували законопроєкт для скасування скандального закону про НАБУ/САП

У Раді підготували законопроєкт для скасування скандального закону про НАБУ/САП

19:03 22.07.2025
Один з ініціаторів законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП, утримався від голосування

Один з ініціаторів законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП, утримався від голосування

16:50 22.07.2025
"Євросолідарність" проти законопроєкта №12414, а голосування окремих депутатів "за" - це не позиція фракції - Геращенко

"Євросолідарність" проти законопроєкта №12414, а голосування окремих депутатів "за" - це не позиція фракції - Геращенко

15:10 22.07.2025
Рада підтримала законопроєкт про різні строки стратегічного планування для тилових та прифронтових громад

Рада підтримала законопроєкт про різні строки стратегічного планування для тилових та прифронтових громад

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 90 ворожих БПЛА та одну крилату ракету

У Харкові вже 16 постраждалих, серед яких 10-річна дитина

У Водянському на Донеччині через російський обстріл загинуло троє людей

РФ масовано обстріляла одну з ТЕС – Міненерго

Уночі РФ атакувала Україну 103 ударними дронами, 4 ракетами - Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони збили 90 ворожих БПЛА та одну крилату ракету

У Харкові вже 16 постраждалих, серед яких 10-річна дитина

Внаслідок ворожих авіаударів по Харкову вже троє постраждалих

У Водянському на Донеччині через російський обстріл загинуло троє людей

Окупанти вдарили по центру Харкова, інформація щодо постраждалих уточнюється

РФ масовано обстріляла одну з ТЕС – Міненерго

Фідан: Туреччина продовжуватиме працювати над встановленням тривалого миру між Україною та РФ

УЧХ допомагає евакуювати мешканців прифронтових регіонів

Заброньовано майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій - Держетнополітики

Внаслідок дронових атак ворога в Одесі постраждали 4 людини, ще 7 – в Черкасах, серед них дитина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА