На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 3 загиблих і 5 постраждалих

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по дев'яти населених пунктах області: троє загиблих і п'ять постраждалих серед мирних жителів, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Підлиман Борівської громади загинули 36-річний і 55-річний чоловіки та 55-річна жінка; у с. Петропавлівське Великобурлуцької громади постраждав 61-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждали 79-річний і 70-річний чоловіки, 75-річна і 49-річна жінки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харківському районі пошкоджено приватний будинок і гараж, у Куп'янському – два приватні будинки і багатоповерховий будинок, в Ізюмському - господарчі споруди непрацюючої ферми і приватний будинок, у Чугуївському районі пошкоджено скління вікон трьох двоповерхових будівель і дві господарчих споруд.