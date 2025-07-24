Російські дрони пошкодили пам'ятки архітектури в Одесі - ОВА

Масована нічна атака російських ударних дронів по Одесі призвела до пожеж, пошкодження цивільної інфраструктури й архітектурних пам'яток в історичному центрі міста, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в Телеграм станом на 02:50 четверга.

"Ворог наніс масований удар по Одесі ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС. Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Кіпер.

Усі уповноважені служби розпочали ліквідацію наслідків російської атаки.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10635