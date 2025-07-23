23:41 23.07.2025
Кабмін звільнив Павліченка з посади заступника міністра енергетики
Кабінет міністрів звільнив Олександра Павліченка з посади заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
Павліченко перебував на посаді з квітня 2025 року.
Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Світлану Гринчук, яка майже рік до цього обіймала посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів, міністром енергетики України.
Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6308