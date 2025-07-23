В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

В Києві другий день поспіль проходить акція проти закону, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 20:00 на площі Івана Франка біля Київського національного театру імені Івана Франка зібралося 1,5 тис. учасників, і люди продовжують активно підходити. На аналогічний час з акцією, яка пройшла напередодні, людей значно більше (на початок акції у вівторок було близько 500 людей).

Серед учасників акції можна зустріти ветеранів, громадських діячів і публічних осіб.

В руках учасники акції тримають плакати з різноманітними написами із закликами скасування прийнятих норм закону і оцінками влади.

Люди скандують: "Корупція вбиває", "Не мовчи" і "Ганьба".

Станом на 22:20 на площі знаходиться щонайменше у півтора рази більше учасників, ніж було в цей час на акції напередодні. Люди починають поступово розходитися. Люди продовжують скандувати: "Скасовуєм закон" і періодично співають гімн України. Один із учасників мітингу виліз із прапором України на ялинку біля Театру імені Фоанка, також декілька людей залізло на балкон театру.

Фактів порушення громадського порядку чи провокацій на даний момент не спостерігається.

Безпеку акції забезпечують декілька десятків правоохоронців, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві. Крім того, на прилеглих вулицях запарковані автомобілі поліції.

Згідно інформації місцевих медіа і з відкритих джерел відомо, що акції також заплановані і в інших містах, зокрема: Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Чернівцях, Вінниці, Луцьку, Кривому Розі, Тернополі, Житомирі, Рівному, Полтаві, Хмельницькому, Чернігові, Кременчуці.

Така ж акція відбулася і у вівторок, 22 липня. Тоді у піковий момент на ній було присутньо щонайменше 2-2,5 тис. учасників. Крім того, у вівторок акції проходили у Львові, Дніпрі та Рівному.

В свою чергу, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявляють, що РФ, зокрема спецслужби та пропагандисти, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній збройній агресії.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроект №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС".

В свою чергу, віцепремʼєр Качка у розмові Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс, коментуючи події в Україні, заявив, що довіра між країною, що воює, та її керівництвом на війні важливіша за сучасну зброю – її важко побудувати та зберегти, але легко втратити через одну суттєву помилку керівництва.

23 липня віцепремʼєр Качка в розмові з генеральним директором Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення Гертом Яном Копманом заявив, що Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС, а також наголосив на сильній зацікавленості України у вирішенні ситуації з НАБУ/САП прозорим способом.

23 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку. Також він додав, що було почуто те, що кажуть люди в "соціальних мережах, один одному, на вулицях".