Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

Туреччина готова сприяти проведенню обміну полоненими між українською та російською сторонами на основі більш структурованої методології, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.

Очільник МЗС Туреччини відкрив третю зустріч делегацій у палаці Чираган вступним словом. Він зазначив, що "дипломатія – це процес, але цей процес набуває сенсу лише за умови позитивного прогресу шляхом збільшення конкретних здобутків з кожним новим кроком".

"Ми також можемо зробити свій внесок у проведення обміну полоненими на основі більш структурованої методології", - сказав Фідан.

За його словами, "завдяки стамбульським переговорам ми маємо можливість показати світові, що дипломатія та діалог є ефективнішими, ніж конфлікт та зброя, у встановленні миру".

Міністр висловив сподівання, що переговори "призведуть до корисних результатів для народів України та Росії".