Глава МЗС Туреччини: Сподіваємося, що Україна та РФ проведуть предметні консультації щодо обміняних меморандумів, кінцева мета - припинення вогню

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сподівається, що під час третього раунду переговорів делегацій України та РФ за турецького посередництва сторони проведуть предметні та результативні консультації щодо обміняних меморандумів.

Очільник МЗС Туреччини відкрив третю зустріч делегацій у палаці Чираган у Стамбулі зі вступного слова, у якому наголосив, що мета Анкари — "якомога швидше закінчити цю криваву війну, яка має дуже високу ціну".

"Ми сподіваємося, що у цьому третьому раунді переговорів сторони проведуть предметні та результативні консультації щодо обміняних меморандумів. Кінцева мета, звичайно, — це припинення вогню, яке прокладе шлях до миру", - заявив міністр.

Окремо він висловив вдячність президенту Володимиру Зелінському та Володимиру Путіну які, за словами Фідана, "продемонстрували свою волю до проведення цих переговорів". Також він подякував президенту США Дональду Трампу, який "підтримав процес припинення війни, та всім іншим лідерам, які прямо чи опосередковано підтримували ці переговори".

"Наш президент, пан Реджеп Таїп Ердоган, є лідером, який роками несе "факел миру" в нашому охопленому конфліктами регіоні", - додав Фідан.