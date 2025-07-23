Зеленський щодо зустрічі в Стамбулі: Пріоритет - підготовка зустрічі лідерів

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Україна налаштована працювати для звільнення українців із російського полону, повернення викрадених Росією дітей, пріоритет зустрічі в Стамбулі - підготовка зустрічі лідерів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розраховуємо, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі – можливість зробити правильні кроки – не буде змарнована. Ми налаштовані далі працювати для звільнення наших людей із російського полону, для повернення наших українських дітей, для реального припинення вогню. Пріоритет – підготовка зустрічі лідерів, і в нашої делегації є необхідна сила для цього – директиви для обговорення основних питань", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула на перемовини до Стамбула.