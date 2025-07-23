Поліцейські Херсонщини вивезли з-під обстрілів літню жінку, тіло її померлого сина та ще одну жінку, поранену через підрив на міні

У Червоному Маяку Херсонської області 70-річна жінка наступила на російську протипіхотну міну, ймовірно, типу "пелюстка". Внаслідок вибуху вона отримала тяжкі поранення. Їй на допомогу виїхала евакуаційна група, повідомляє поліція Херсонської області.

"Коли поліцейські прибули на місце, стан жінки був тяжкий: травматична ампутація стопи, численні уламкові поранення обох ніг, сильна кровотеча. Правоохоронці наклали джгут, зупинили кровотечу", – вказується у повідомленні у Facebook.

Жінку у броньованому авто доправили постраждалу до стабілізаційного пункту.

"Жінка дуже страждала від болю, кричала. Головне було, не дати їй впасти у шоковий стан. Поліцейський постійно тримав із нею контакт, заспокоював, говорив, що вона сильна, буде жити і все буде добре", – розповів один із учасників евакуаційної групи.

Крім того, у Бериславі через хворобу помер 41-річний чоловік. Поліцейські забрали його тіло, щоб рідні могли поховати близьку людину.

"Разом із померлим у домі залишалася його 74-річна мати. Жінка не могла самостійно евакуюватися, але після смерті сина залишатися у постійно обстрілюваному місті у неї вже не було сил. Поліцейські допомогли жінці завантажити речі в авто та вивезли з міста. Жінка планує переїхати до рідних у безпечніше місце", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що евакуаційні заходи з прифронтових населених пунктів тривають щоденно. Поліцейські працюють у посиленому режимі.