Інтерфакс-Україна
Події
14:29 23.07.2025

СБУ затримала агента ФСБ, який створив мережу схронів з вибухівкою для терактів на Дніпропетровщині

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СБУ затримала агента ФСБ, який створив мережу схронів з вибухівкою для терактів на Дніпропетровщині
Фото: https://t.me/SBUkr/

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України російського агента, який готував серію терактів на Дніпропетровщині, повідомила пресслужба відомства.

"Зловмисника затримали на центральному вокзалі у Києві, звідки він намагався спочатку виїхати до Євросоюзу, а далі потрапити в Росію. Фігурантом виявився завербований ФСБ 63-річний ексміліціонер з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграмі у середу.

Повідомляється, що він за інструкцією російських спецслужбістів підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді й Шахтарську. ФСБ планувала передати координати цих тайників потенційним виконавцям терактів.

За матеріалами справи, зрадник облаштовував схрони біля покинутих будівель та місцевих кладовищ. Крім СВП він залишав у схованках також замасковані в пакети з-під соку сім-карти і телефони для агентурного зв’язку.

Військова контррозвідка СБУ задокументувала кожен епізод підривної діяльності фігуранта і затримала його на фінальному етапі спецоперації. У затриманого вилучено російський паспорт, виданий йому у 2024 році.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – у держзраді в умовах воєнного стану та за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #дніпропетровщина #сбу #теракт #затримання

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