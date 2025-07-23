Галузевий держархів УІНП необхідно передати до сфери управління Укрдержархіву - Хромов

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов вважає, що Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (УІНП) необхідно передати до сфери управління Укрдержархіву.

"У якості галузевого, архів не спроможний розвиватися. Давно існує потреба передати його до сфери управління Державної архівної служби України", - написав Хромов у мережі Facebook в коментарі до публікації УІНП про Галузевий архів.

За його словами, таке рішення призведе до: підвищення рівня окладів та заробітних плат працівників; залучення до загальносекторальних програм підтримки та допомоги; покращення матеріально-технічної бази та розвиток інфраструктури.

Як повідомлялося, у березні Міністерство юстиції України заявило, що працює над побудовою єдиної державної системи органів управління національними архівами. Зокрема, за задумом реформи вертикаль управління архівами буде охоплювати повністю всю систему Державної архівної служби, починаючи від центрального органу влади, яким є Укрдержархів, і спускатися до архівів нижчого рівня, включно з районними архівами. Крім того, у Мін'юсті вважають, що до єдиної вертикалі архівної галузі також доречно долучити і галузеві архіви, зокрема, архів Служби безпеки України (СБУ).