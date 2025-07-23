Інтерфакс-Україна
Події
12:51 23.07.2025

Найближчі дні в Україні будуть теплими, у п'ятницю місцями дощ

1 хв читати
Найближчі дні в Україні будуть теплими, у п'ятницю місцями дощ

Тепла погода без опадів очікується в Україні у четвер, 24 липня, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура у західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві у четвер вночі 15-17°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень найвища температура в Києві 24 липня була 34,9° в 2009р., найнижча 6,5° в 1885р.

У п'ятницю, 25 липня, у західних, вдень і у Житомирській, Київській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні країни 18-23°; вдень у західних та північних областях 25-30°, на решті території 28-33°, у південній частині місцями сильна спека 35°.

У Києві в ніч проти п‘ятниці без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 22.07.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, в низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами

Найближчі дні в Україні будуть теплими, в низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами

12:42 21.07.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплішими, на півдні - спека

Найближчі дні в Україні будуть теплішими, на півдні - спека

12:22 20.07.2025
В Україні очікується підвищення температури повітря, місцями короткочасні дощі

В Україні очікується підвищення температури повітря, місцями короткочасні дощі

14:54 19.07.2025
Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть Україною в найближчі два дні, температура комфортна

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть Україною в найближчі два дні, температура комфортна

13:25 18.07.2025
В Україні на вихідних очікуються помірні, місцями значні дощі – Укргідрометцентр

В Україні на вихідних очікуються помірні, місцями значні дощі – Укргідрометцентр

13:22 17.07.2025
В Україні в найближчі дві доби очікуються значні дощі та грози

В Україні в найближчі дві доби очікуються значні дощі та грози

14:28 16.07.2025
Укргідрометцентр розширив зону прогнозу з дощами та грозами, попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Укргідрометцентр розширив зону прогнозу з дощами та грозами, попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

12:56 16.07.2025
Найближчими днями в Україні короткочасні дощі, на заході й півночі буде прохолодніше, на півдні та сході - спека

Найближчими днями в Україні короткочасні дощі, на заході й півночі буде прохолодніше, на півдні та сході - спека

12:33 15.07.2025
В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози – Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози – Укргідрометцентр

12:57 14.07.2025
На заході України у вівторок місцями дощі з грозами, на сході та півдні – спека, 34-37°С

На заході України у вівторок місцями дощі з грозами, на сході та півдні – спека, 34-37°С

ВАЖЛИВЕ

Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози - Сибіга

Закон щодо НАБУ/САП набув чинності: опублікований у парламентській газеті 22 липня

Зеленський утворив делегацію на чолі з Умєровим на переговори з РФ у Стамбулі

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

ДБР розслідує обставини аварії винищувача Mirage-2000 на Волині

У Раді підготували законопроєкт для скасування скандального закону про НАБУ/САП

Катерина Черногоренко йде з посади заступниці міністра оборони

МЗС Швеції: Закон щодо НАБУ/САБ викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інституцій України

Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

Внаслідок атаки БпЛА на один із об'єктів "Сумиобленерго" введено обмеження для частини споживачів е/е

Глава МЗС Ізраїлю: Ми підтримуємо народ України та засуджуємо атаки РФ проти цивільних

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози - Сибіга

Україна домоглася екстрадиції з ОАЕ жінки, яка ошукала українців на понад 50 млн грн під приводом збору коштів для ЗСУ

МЗС Нідерландів: Захист незалежності антикорупційних інституцій та прогрес верховенства права - ключове для процесу вступу України до ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА