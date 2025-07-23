Найближчі дні в Україні будуть теплими, у п'ятницю місцями дощ

Тепла погода без опадів очікується в Україні у четвер, 24 липня, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура у західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві у четвер вночі 15-17°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень найвища температура в Києві 24 липня була 34,9° в 2009р., найнижча 6,5° в 1885р.

У п'ятницю, 25 липня, у західних, вдень і у Житомирській, Київській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні країни 18-23°; вдень у західних та північних областях 25-30°, на решті території 28-33°, у південній частині місцями сильна спека 35°.

У Києві в ніч проти п‘ятниці без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.