Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози - Сибіга

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози на тлі спільних загроз.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Сибіга повідомив на спільній з Сааром пресконференції у Києві у середу.

"Сьогодні наші країни стикаються зі спільними безпековими викликами. Іран та Росія становлюють екзистенційну загрозу не лише для наших країн, але й для глобальної безпеки", - сказав Сибіга.

Він наголосив, що Іран продовжує дестабілізовувати регіон, намагається розвивати ядерну програму. Очільник МЗС підкреслив, що Москва та Іран і РФ "об'єдналися в єдиний альянс злочинних режимів, які підтримують одне одного та загрожують всьому вільному світі".

"На тлі цих загроз домовилися активізувати двосторонню співпрацю. І сьогодні ми вирішили започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози. Ми про це домовилися з міністром", - зазначив Сибіга.