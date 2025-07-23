Інтерфакс-Україна
Події
10:47 23.07.2025

МЗС Нідерландів: Захист незалежності антикорупційних інституцій та прогрес верховенства права - ключове для процесу вступу України до ЄС

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МЗС Нідерландів: Захист незалежності антикорупційних інституцій та прогрес верховенства права - ключове для процесу вступу України до ЄС
Фото: Pixabay

Антикорупційні інституції України є життєво важливими для її шляху реформ, наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

"Їх обмеження стане значним кроком назад. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до ЄС", - написав він у соцмережі Х.

 

Теги: #нідерланди #реакція #набу_сап

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