МЗС Нідерландів: Захист незалежності антикорупційних інституцій та прогрес верховенства права - ключове для процесу вступу України до ЄС

Фото: Pixabay

Антикорупційні інституції України є життєво важливими для її шляху реформ, наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

"Їх обмеження стане значним кроком назад. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до ЄС", - написав він у соцмережі Х.