Зеленський утворив делегацію на чолі з Умєровим на переговори з РФ у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру, який запланований на 23 липня у місті Стамбул (Туреччина) з секретарем Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), ексміністром оборони України Рустемом Умєровим на чолі.

Текст відповідного указу №539/2025 від 22 липня опублікований на сайті голови Української держави.

Крім Умєрова, до складу делегації увійшли радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Від Збройних сил України до складу делегації включені заступники начальника Генерального штабу ЗСУ Євгеній Острянський та Олексій Шевченко, старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов, начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Андрій Фомін, заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ Євген Шинкарьов, заступник начальника штабу командування Військово-морських сил ЗСУ Олександр Дьяков, офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов.

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса включений до складу делегації за згодою.

З урахуванням його та Умєрова затверджена чисельність делегації у 14 осіб.

Умєрову як главі делегації дозволено вносити зміни до складу за погодженням з президентом, залучати для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових радників, експертів.