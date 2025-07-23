09:05 23.07.2025
Буданов: Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності
Фото: https://t.me/DIUkraine/
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що внутрішні суперечності послаблюють державу і лише спільна мета може об’єднати націю.
"Українська історія навчила нас — нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. У нас одна спільна біда, один ворог", — наголосив він.
Буданов закликав вирішувати розбіжності шляхом відкритого діалогу й підкреслив, що Україну врятують сильні військо та інституції.
"Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", — додав керівник ГУР.