Інтерфакс-Україна
Події
07:38 23.07.2025

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на ринку, що сталася внаслідок ворожої атаки БпЛА

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На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на ринку, що сталася внаслідок ворожої атаки БпЛА

Армія РФ завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, виникла пожежа, пошкоджено торговельні об’єкти, постраждала жінка, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в телеграм-каналі.

"Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі близько 500 кв. м., яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об’єкти. Постраждала жінка - медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес!"- , йдеться в повідомленні.

 

Теги: #атака_бпла_рф #пожежа #харківська_область

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