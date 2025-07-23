На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на ринку, що сталася внаслідок ворожої атаки БпЛА

Армія РФ завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, виникла пожежа, пошкоджено торговельні об’єкти, постраждала жінка, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в телеграм-каналі.

"Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі близько 500 кв. м., яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об’єкти. Постраждала жінка - медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес!"- , йдеться в повідомленні.