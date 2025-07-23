Інтерфакс-Україна
Події
04:47 23.07.2025

Трамп оголосив про торговельні угоди з трьома країнами – ЗМІ

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельних угод з Японією, Філіппінами та Індонезією, повідомляє Reuters і CNN.

За словами американського лідера, торговельна угода з Японією призведе до інвестицій у розмірі $550 млрд і сплати 15-відсоткового мита у відповідь.

Трамп підкреслив, що Токіо запустить, серед іншого, торгівлю автомобілями, вантажівками, рисом і деякими сільськогосподарськими продуктами.

"Ми завжди будемо підтримувати чудові відносини з Японією", - написав він у соцмережі Truth Social.

Також Трамп заявив, що досяг з Індонезією та Філіппінами торговельної угоди. Обидві вони передбачають 19-відсоткові мита на товари, імпортовані з обох країн.

Водночас американські товари, що поставляються туди, не обкладатимуться митом.

Оголошення прозвучало після його зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі.

"Це був чудовий візит, ми уклали торговельну угоду", - підтвердив Трамп.

Джерела: https://edition.cnn.com/2025/07/22/business/trump-philippines-trade-deal

https://www.reuters.com/business/trump-says-trade-deal-struck-with-japan-includes-15-tariff-2025-07-23/

Теги: #угода #трамп #торгівля #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 22.07.2025
Трамп виводить США з ЮНЕСКО через пропалестинський та прокитайський ухил - ЗМІ

Трамп виводить США з ЮНЕСКО через пропалестинський та прокитайський ухил - ЗМІ

22:24 21.07.2025
Глава МЗС Франції: Готовність США постачати зброю України – сигнал, Трамп остаточно обрав сторону

Глава МЗС Франції: Готовність США постачати зброю України – сигнал, Трамп остаточно обрав сторону

22:22 21.07.2025
Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

21:00 21.07.2025
Сенатор Грем закликає ЄС повністю припинити закупівлю нафти та газу з Росії

Сенатор Грем закликає ЄС повністю припинити закупівлю нафти та газу з Росії

19:57 21.07.2025
ЄС і США все ще не можуть домогтися прориву на торговельних переговорах

ЄС і США все ще не можуть домогтися прориву на торговельних переговорах

17:45 21.07.2025
Німеччина і США близькі до укладення угоди про постачання систем Patriot Україні - ЗМІ

Німеччина і США близькі до укладення угоди про постачання систем Patriot Україні - ЗМІ

09:02 19.07.2025
Трамп наполягає на 15-20% тарифах на товари з ЄС

Трамп наполягає на 15-20% тарифах на товари з ЄС

07:48 19.07.2025
Трамп подав позов на $10 млрд проти Wall Street Journal через згадку в матеріалі про Епштейна

Трамп подав позов на $10 млрд проти Wall Street Journal через згадку в матеріалі про Епштейна

19:13 17.07.2025
Аграрні асоціації закликали Раду ЄС пришвидшити затвердження оновлених угод торгівлі між Україною та ЄС

Аграрні асоціації закликали Раду ЄС пришвидшити затвердження оновлених угод торгівлі між Україною та ЄС

18:48 14.07.2025
Трамп: ми уклали угоду, за якою ми будемо постачати НАТО зброю для України, Альянс буде за неї платити

Трамп: ми уклали угоду, за якою ми будемо постачати НАТО зброю для України, Альянс буде за неї платити

ВАЖЛИВЕ

У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

Віцепремʼєр Качка запевнив єврокомісара Кос: Зобов’язання України щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними

Суд призначив гендиректору ДП "Ліси України" заставу у 90 млн грн, захист оскаржуватиме рішення

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Єврокомісар Кос: Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

ОСТАННЄ

Румунія формує добровільну контрактну армію

Зеленський: Є нові контракти на дрони-перехоплювачі на більш ніж 3 мільярди грн

Зеленський: Готуємо новий обмін, Умєров очолить українську делегацію на наступному етапі переговорів із Росією

Ворог продовжує атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини

Зеленський: Антикорупційна інфраструктура працюватиме — без російських впливів і зі справедливістю

МЗС Німеччини прокоментувало законопроєкт щодо НАБУ і САП: незалежність антикорупційних органів залишається ключовою для реформ в Україні

Втратити довіру суспільства легко через одну суттєву помилку керівництва – єврокомісар Кубілюс про події в Україні

Генпрокурор про масові акції в Україні: якщо не порушується закон – чому б і ні

Голова СБУ: казати, що кримінальні справи стали підставою для законодавчих змін щодо САП і НАБУ – це маніпуляції

Генпрокурор: ми будемо однією сім'єю із САП, справу Чернишова У НАБУ не заберу – обіцяю в очі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА