Генпрокурор: ми будемо однією сім'єю із САП, справу Чернишова У НАБУ не заберу – обіцяю в очі

Генеральний прокурор Руслан Кравченко обіцяє не порушувати незалежність антикорупційних органів, уточнює, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) була і є департаментом Офісу генпрокурора, а Національне антикорупційне бюро (НАБУ) йому не підпорядковане.

"Є підозра, що НАБУ і САП втратять незалежність? І чому? Вони (НАБУ і САП) мені не підпорядковуються. НАБУ – точно не підпорядковується. САП у зв'язку зі змінами – ми одна система. Один орган прокуратури", - сказав Кравченко на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що САП відповідно до закону про прокуратуру був і залишається у статусі департаменту Офісу генпрокурора.

"Ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми – по своїм. І разом будемо один одному допомагати", - уточнив Кравченко, говорячи про САП.

Що стосується безпосередньо НАБУ, то, як зазначив генпрокурор, ця структура йому не підпорядковується. Він запевнив, ще не має наміру порушувати незалежність антикорупційних органів.

"Я по новому закону можу забирати будь-яку справу і віддавати до органу (іншого, не НАБУ – ІФ-У). А деякі журналісти відомі повідомили, коли я ще не прийшов на посаду, що нового генерального призначили, щоб він забрав справу Чернишова. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Чернишова я не заберу – як розслідувало НАБУ, так і буде", - запевнив генпрокурор.

Він додав: "Я подивлюся, як вони закінчать, підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення, до вироку".