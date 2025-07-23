Інтерфакс-Україна
Події
00:19 23.07.2025

Генпрокурор: ми будемо однією сім'єю із САП, справу Чернишова У НАБУ не заберу – обіцяю в очі

2 хв читати

Генеральний прокурор Руслан Кравченко обіцяє не порушувати незалежність антикорупційних органів, уточнює, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) була і є департаментом Офісу генпрокурора, а Національне антикорупційне бюро (НАБУ) йому не підпорядковане.

"Є підозра, що НАБУ і САП втратять незалежність? І чому? Вони (НАБУ і САП) мені не підпорядковуються. НАБУ – точно не підпорядковується. САП у зв'язку зі змінами – ми одна система. Один орган прокуратури", - сказав Кравченко на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що САП відповідно до закону про прокуратуру був і залишається у статусі департаменту Офісу генпрокурора.

"Ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми – по своїм. І разом будемо один одному допомагати", - уточнив Кравченко, говорячи про САП.

Що стосується безпосередньо НАБУ, то, як зазначив генпрокурор, ця структура йому не підпорядковується. Він запевнив, ще не має наміру порушувати незалежність антикорупційних органів.

"Я по новому закону можу забирати будь-яку справу і віддавати до органу (іншого, не НАБУ – ІФ-У). А деякі журналісти відомі повідомили, коли я ще не прийшов на посаду, що нового генерального призначили, щоб він забрав справу Чернишова. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Чернишова я не заберу – як розслідувало НАБУ, так і буде", - запевнив генпрокурор.

Він додав: "Я подивлюся, як вони закінчать, підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення, до вироку".

Теги: #сап #набу #генпрокурор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:37 23.07.2025
Голова СБУ: казати, що кримінальні справи стали підставою для законодавчих змін щодо САП і НАБУ – це маніпуляції

Голова СБУ: казати, що кримінальні справи стали підставою для законодавчих змін щодо САП і НАБУ – це маніпуляції

00:13 23.07.2025
НАБУ і САП подякували українцям за підтримку: Боротьба триває!

НАБУ і САП подякували українцям за підтримку: Боротьба триває!

00:02 23.07.2025
МакФол вважає, що Зеленський не мав підписувати закон про обмеження незалежності НАБУ/САП, Моббз назвала це рішення вкрай несвоєчасним

МакФол вважає, що Зеленський не мав підписувати закон про обмеження незалежності НАБУ/САП, Моббз назвала це рішення вкрай несвоєчасним

00:00 23.07.2025
Голова СБУ про прийняття законопроєкту щодо САП та НАБУ: це повернення до Конституції

Голова СБУ про прийняття законопроєкту щодо САП та НАБУ: це повернення до Конституції

23:47 22.07.2025
Зеленський підписав закон про обмеження незалежності НАБУ/САП

Зеленський підписав закон про обмеження незалежності НАБУ/САП

19:41 22.07.2025
Генпрокурор про зустріч з представниками G7: міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання

Генпрокурор про зустріч з представниками G7: міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання

06:18 20.07.2025
Генпрокурор представлятиме потерпілу, на яку здійснив наїзд працівник прокуратури

Генпрокурор представлятиме потерпілу, на яку здійснив наїзд працівник прокуратури

05:37 15.07.2025
Шістьом столичним посадовцям оголосили підозри у справі про збитки на 46 млн грн – генпрокурор

Шістьом столичним посадовцям оголосили підозри у справі про збитки на 46 млн грн – генпрокурор

ВАЖЛИВЕ

У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

Віцепремʼєр Качка запевнив єврокомісара Кос: Зобов’язання України щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними

Суд призначив гендиректору ДП "Ліси України" заставу у 90 млн грн, захист оскаржуватиме рішення

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Єврокомісар Кос: Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

ОСТАННЄ

Оззі Осборн помер на 77-му році життя

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

Під час польотного завдання розбився Mirage-2000 - Гештаб

Садовий повідомив про мітинг у Львові, у Києві до акції приєднались брати Кличко

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Рада підтримала закон про обмеження незалежності НАБУ та САП і закрила сайт на техроботи, в Україні проходять акції протесту

У Польщі виявили нафтове родовище в Балтійському морі

На Рівненщині 11 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 3 – частково – Коваль

У ДТП на Донеччині загинув командир ОШБр НПУ "Лють" Максим Казбан

Шмигаль і Домбровскіс обговорили важливу роль України у системі європейської безпеки

Малюк на зустрічі з G7: СБУ буде й надалі викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА