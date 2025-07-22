НАБУ та САП близько підійшли до когось у своїх розслідуваннях, що і стало причиною обмеження їх незалежності - голова антикорупційного комітету

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) надто близько підійшли до когось у своїх розслідуваннях, тому Верховна Рада обмежила їх незалежність, припускає голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу").

"Якщо я правильно розумію, їх версія (тих, хто голосував за закон - ІФ-У) полягає в тому числі що в багатьох розслідуваннях вони (НАБУ й САП) підійшли десь надто близько до когось", - сказала Радіна на брифінгу у вівторок.

За її словами, законопроєкт ліквідує незалежність антикорупційних органів.

"Відповідно до цього закону фактично Спеціалізована антикорупційна прокуратура стає фікцією… Адже можливості самостійно розслідувати в антикорупційному бюро не буде. Генеральний прокурор зможе в будь-який момент витребувати документи, давати обов'язкові для виконання доручення, передати справу під контроль інших прокурорів, закривати справу, тому що про це клопоче, наприклад, сторона захисту. Все це може зробити генеральний прокурор", - підкреслила народна депутатка.

На думку Радіної, генеральний прокурор є найбільш політично незахищеним правоохоронцем в Україні, "бо для того, щоб його звільнити, достатньо просто 226 кнопок в залі (Верховної Ради - ІФ-У)". Радіна додала, що сьогодні всі переконалися "що ці кнопки в залі набираються".

Як повідомлялось, Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП.

За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів.