Норми прийнятого законопроекту №12320 дають можливість тиснути на журналістів - Радіна

Голова комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") заявила, що готуватиме постанову для блокування прийнятого законопроекту №12320, який на її думку, є інструмент тиску на журналістів.

"Сьогодні парламент підтримав у другому читанні законопроект №12320 із абсолютною ганебною можливістю тиску на журналістів. Тепер медійників можна буде притягнути до адміністративної відповідальності просто за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи. Тобто, якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт "Вітор Сердюк - адвокат Віктора Януковича", журналіст буде покараний штрафом від 1700 грн до 3400 грн, а якщо це "порушення" відбудеться повторно впродовж року — то від 6800 грн до 10200 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати", - написала Радіна в мережі Facebook.

На її думку, такі положення закону не мають нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядають як новий інструмент тиску на неугодних журналістів.

Також вона повідомила, що готує із колегами блокуючу постанову до законопроекту.