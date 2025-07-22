Директор НАБУ: допускаємо тиск на нас з керівником САП і "клепання" справ

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос допускає негативний сценарій розвитку подій: подальший тиск на нього та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратур (САП), в тому числі проведення слідчих дій і відкриття справ.

"Очікуємо подальшого розвитку подій, в тому числі прораховуємо і негативні сценарії – вчинення тиску безпосередньо на мене і керівника САП, можливо, проведення слідчих дій, склепання, вибачте на слові, якихось справ, - ми допускаємо, що всі ці речі можуть відбутися", - сказав директор НАБУ на брифінгу у вівторок.