Інтерфакс-Україна
Події
15:40 22.07.2025

Железняк ініціював постанову щодо скасовання голосування за закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП

1 хв читати
Железняк ініціював постанову щодо скасовання голосування за закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови, який блокує підписання спікером парламенту законопроєкту щодо обмеження незалежності НАБУ та САП.

"Зареєстрував блокуючу постанову по цьому законопроєкту 12414. Згідно з Регламентом зараз спікер не має право підписати ці зміни. Але я переконаний, що будуть намагатися це підписати не через два дні, а сьогодні. Їх план все зробити поки не прилетіло від міжнародних партнерів", - написав Железняк у Телеграм.

Як повідомлялось, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав цей законопроєкт та направив його на підпис президенту України.

Теги: #железняк #проєкт #сап #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 22.07.2025
Директор НАБУ: допускаємо тиск на нас з керівником САП і "клепання" справ

Директор НАБУ: допускаємо тиск на нас з керівником САП і "клепання" справ

16:33 22.07.2025
Кличко: правоохоронну систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади

Кличко: правоохоронну систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади

15:48 22.07.2025
Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

15:44 22.07.2025
Антикорупційні органи звернулися до ЄС, американських партнерів та МВФ в зв'язку із ситуацією довкола НАБУ і САП – директор НАБУ

Антикорупційні органи звернулися до ЄС, американських партнерів та МВФ в зв'язку із ситуацією довкола НАБУ і САП – директор НАБУ

15:25 22.07.2025
Стефанчук направив законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП, на підпис президенту

Стефанчук направив законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП, на підпис президенту

14:53 22.07.2025
Керівник САП: працівники СБУ, які проводять перевірку дотримання законодавства про держтаємницю, доступу до матеріалів справ не отримували

Керівник САП: працівники СБУ, які проводять перевірку дотримання законодавства про держтаємницю, доступу до матеріалів справ не отримували

14:28 22.07.2025
Мін’юст, Міноборони та Мінветеранів запустили соцпроєкт для підвищення правової обізнаності захисників та їхніх родин

Мін’юст, Міноборони та Мінветеранів запустили соцпроєкт для підвищення правової обізнаності захисників та їхніх родин

14:25 22.07.2025
Лідер "Батьківщини" Тимошенко назвала світлим днем в Раді обмеження незалежності НАБУ/САП

Лідер "Батьківщини" Тимошенко назвала світлим днем в Раді обмеження незалежності НАБУ/САП

20:29 20.07.2025
Уряд запускає експериментальний проєкт відбудови житла та важливої інфраструктури

Уряд запускає експериментальний проєкт відбудови житла та важливої інфраструктури

10:48 15.07.2025
Мінагрополітики можуть об`єднати із Мінекономіки та Мінекології - нардеп

Мінагрополітики можуть об`єднати із Мінекономіки та Мінекології - нардеп

ВАЖЛИВЕ

Директор НАБУ: допускаємо тиск на нас з керівником САП і "клепання" справ

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Антикорупційні органи звернулися до ЄС, американських партнерів та МВФ в зв'язку із ситуацією довкола НАБУ і САП – директор НАБУ

Стефанчук направив законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП, на підпис президенту

Директор НАБУ: троє наших співробітників, в яких проходили обшуки, отримали тілесні ушкодження, але не змогли їх зафіксувати

ОСТАННЄ

МВС і Міненерго обговорили спільні дії для захисту енергооб’єктів від ворожих ударів - Клименко

Росіяни вдарили по Сумах, одна людина загинула – МВА

"Метінвест" проведе збори на деяких своїх перереєстрованих з окупованих територій підприємствах із підсумками за 2023-2024рр.

СБУ: Перед судом постане співробітник спецслужби, викритий минулого року на вимаганні хабара

Латвія відправила в Україну ще 1300 дронів - міністр оборони

Об’єднання міністерств може пришвидшити євроінтеграційні процеси – думка

МОЗ вже підписав 11 безпекових угод у сфері охорони здоров'я з європейськими партнерами – Ляшко

РФ вчергове масовано атакувала об’єкти "Нафтогазу" – голова правління

Директор НАБУ: троє наших співробітників, в яких проходили обшуки, отримали тілесні ушкодження, але не змогли їх зафіксувати

Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА