Железняк ініціював постанову щодо скасовання голосування за закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови, який блокує підписання спікером парламенту законопроєкту щодо обмеження незалежності НАБУ та САП.

"Зареєстрував блокуючу постанову по цьому законопроєкту 12414. Згідно з Регламентом зараз спікер не має право підписати ці зміни. Але я переконаний, що будуть намагатися це підписати не через два дні, а сьогодні. Їх план все зробити поки не прилетіло від міжнародних партнерів", - написав Железняк у Телеграм.

Як повідомлялось, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав цей законопроєкт та направив його на підпис президенту України.