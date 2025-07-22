Інтерфакс-Україна
Події
14:07 22.07.2025

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

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Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Верховна Рада України, підтримавши законопроєкт №12414, фактично знищила антикорупційну інфраструктуру, заявляє директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

"Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни. Дві незалежні інституції – НАБУ і САП – фактично повністю переводяться, можна сказати, в залежний режим", - сказав директор НАБУ на брифінгу у вівторок.

Теги: #кривонос #верховна_рада #набу

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