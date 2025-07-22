Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Верховна Рада України, підтримавши законопроєкт №12414, фактично знищила антикорупційну інфраструктуру, заявляє директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

"Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни. Дві незалежні інституції – НАБУ і САП – фактично повністю переводяться, можна сказати, в залежний режим", - сказав директор НАБУ на брифінгу у вівторок.