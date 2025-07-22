Інтерфакс-Україна
Події
14:01 22.07.2025

МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

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МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

Міністерство охорони здоров'я України презентувало проєкти з відновлення медичної інфраструктури в п’яти регіонах, які буде реалізовано за правилами Світового банку.

Як повідомляє МОЗ, фінансування робіт відбуватиметься за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) в межах проєкту Heal Ukraine.

МОЗ презентував проєкти, закупівлі на які вже оголошено тендер в електронній системі Prozorro. Зокрема, це капітальний ремонт центральної будівлі Козелецької лікарні інтенсивного лікування (Чернігівська обл.) та реконструкція хірургічного корпусу Центральної міської лікарні в Рівному.

Крім того, в 2025 році буде оголошено тендери на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу з центром дитячого психічного здоров'я Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства.

Подання пропозицій триває.

Спільний проєкт МОЗ України та Світового банку Heal Ukraine спрямовано на відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг, задоволення нових та невідкладних потреб у медичних послугах та забезпечення фінансового захисту в надзвичайній ситуації.

Теги: #моз #медична_інфраструктура #бррє #відновлення

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