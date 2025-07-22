На Одещині заступник начальника районного ТЦК підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря - Нацполіція

Правоохоронці затримали заступника начальника районного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Правоохоронці встановили, що начальник відділення обліку мобілізаційної роботи – заступник начальника одного з відділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки займається корупційною діяльністю. Так, від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, ділок вимагав 3000 доларів за зняття з бази розшуку осіб. По гроші, які були передані двома траншами, відсилав свого підлеглого", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Після передачі клієнтом другої частини хабаря в розмірі $2 тис. правоохоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку. Кошти були вилучені в якості речових доказів.

Слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному із вимаганням неправомірної вигоди).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень.

Всі обставини встановлюються.