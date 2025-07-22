Інтерфакс-Україна
Події
13:46 22.07.2025

Трамп виводить США з ЮНЕСКО через пропалестинський та прокитайський ухил - ЗМІ

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Трамп виводить США з ЮНЕСКО через пропалестинський та прокитайський ухил - ЗМІ
Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп виводить США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), посилаючись на її антиамериканські та антиізраїльські настрої, повідомляє видання The New York Post у вівторок.

"Президент Трамп вирішив вивести Сполучені Штати з ЮНЕСКО, яка підтримує роз'єднуючі культурні та соціальні справи, що повністю суперечать політиці здорового глузду, за яку американці проголосували в листопаді", – наводить видання слова заступниці речника Білого дому Анни Келлі.

За даними видання, Трамп наказав провести 90-денний огляд присутності Америки в ЮНЕСКО ще в лютому, з особливим акцентом на розслідуванні будь-якого антисемітизму чи антиізраїльських настроїв в організації. Після проведення огляду посадовці адміністрації висловили незгоду з політикою ЮНЕСКО щодо різноманітності, рівності та інклюзії, а також з її пропалестинським та прокитайським ухилом, повідомив The Post чиновник Білого дому.

Серед згаданих недоліків – публікація ЮНЕСКО "антирасистського інструментарію" у 2023 році та їхня ініціатива 2024 року "Трансформація MEN’talities". Гендерна програма також минулого року опублікувала звіт про відеоігри, в якому розглядалося, як ігри можуть "сприяти гендерній рівності".

За словами чиновниці Білого дому, ЮНЕСКО також використала свою Виконавчу раду, щоб просувати антиізраїльські та антиєврейські дії. Крім того, Пекін є другим за величиною спонсором ЮНЕСКО, а громадяни Китаю, такі як заступник генерального директора Сін Цюй, обіймають ключові керівні посади. "Китай використав свій вплив на ЮНЕСКО для просування глобальних стандартів, що сприяють інтересам Пекіна", – сказала Келлі.

Видання нагадує, що США вперше вийшли з організації ООН у 1983 році за часів колишнього президента Рональда Рейгана, заявивши тоді, що організація "надмірно політизувала практично кожну тему, якою займалася, демонструвала ворожість до вільного суспільства, особливо до вільного ринку та вільної преси, а також продемонструвала необмежене розширення бюджету". Попередній президент Джозеф Байден змусив США знову приєднатися до ЮНЕСКО у 2023 році, стверджуючи, що американська присутність необхідна для протидії зростаючому впливу Китаю на організацію.

Теги: #юнеско #трамп #сша

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