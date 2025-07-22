Рада обмежила незалежність НАБУ та САП

Верховна Раду України обмежила незалежність НАБУ та САП.

За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану у другому читанні і у цілому проголосувало 263 народних депутатів.

Як повідомлялось, з посиланням на голову комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасії Радіної (фракція "Слуга народу") в законопроєкт були внесені правки, що обмежують незалежність антикорупційних установ і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора.

За її словами, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями "бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам".

Радіна вважає катастрофічними для держави наслідки ухвалення цього законопроєкту, який фактично знищує антикорупційну інфраструктуру України.

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора України та Державне бюро розслідувань провели в понеділок обшуки у детективів НАБУ, а також позапланову перевірку дотримання державної таємниці САП.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради веде у YouTube народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").