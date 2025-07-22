Інтерфакс-Україна
Події
13:40 22.07.2025

ЄС занепокоєний подіями навколо НАБУ та САП - заява

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ЄС занепокоєний подіями навколо НАБУ та САП - заява

Європейський союз занепокоєний подіями навколо антикорупційних інституцій в Україні, які мають вирішальне значення для порядку денного реформ, необхідних для вступу країни в ЄС.

Відповідну заяву у вівторок в Брюсселі зробив представник Європейської комісії Гійом Мерсьє, коментуючи на прохання журналістів законопроект в українському парламенті, який, "за словами Національного антикорупційного бюро України, фактично знищить його незалежність та авторитет", і як це може вплинути на "вступ України в ЄС".

"Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, а саме Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ України та повинні функціонувати незалежно для боротьби з корупцією та підтримки довіри громадськості", - заявив він.

Мерсьє констатував, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні "за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні". "Вступ України вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права", - наголосив представник Європейської комісії.

Теги: #сап #єс #набу

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