Очікуються кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Очікуються кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі, роботу щодо обмінів координує секретар РНБО Рустем Умєров, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він подякував українській розвідці, Міністерству внутрішніх справ, команді Офісу президента, Службі безпеки України, омбудсману та Координаційному штабу.

Президент наголосив, що вдалося значно активізувати обміни протягом весни – літа цього року.

"Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших", - зазначив президент.

Також сьогодні доповіли щодо заходів із реабілітації повернених із полону, і роботи, яка ведеться з розслідування злочинів проти українських полонених.

"Маємо відновити справедливість, і для цього працюємо на всіх рівнях – юридичному, політичному, спеціальних операцій", - резюмував глава держави.

Нова зустріч делегацій в Туреччині очікується вже у середу, 23 липня. Українську делегацію очолить секретар РНБО Рустем Умєров.