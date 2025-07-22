Інтерфакс-Україна
Події
13:02 22.07.2025

Очікуються кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі - Зеленський

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Очікуються кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Очікуються кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі, роботу щодо обмінів координує секретар РНБО Рустем Умєров, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він подякував українській розвідці, Міністерству внутрішніх справ, команді Офісу президента, Службі безпеки України, омбудсману та Координаційному штабу.

Президент наголосив, що вдалося значно активізувати обміни протягом весни – літа цього року.

"Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших", - зазначив президент.

Також сьогодні доповіли щодо заходів із реабілітації повернених із полону, і роботи, яка ведеться з розслідування злочинів проти українських полонених.

"Маємо відновити справедливість, і для цього працюємо на всіх рівнях – юридичному, політичному, спеціальних операцій", - резюмував глава держави.

Нова зустріч делегацій в Туреччині очікується вже у середу, 23 липня. Українську делегацію очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

Теги: #обмін #домовленості #зеленський

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