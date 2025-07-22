Суд взяв під варту працівника НАБУ Гусарова, підозрюваного в держзраді - ЦПД

Підозрюваний у державній зраді працівник Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктор Гусаров арештований без права внесення застави, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПД).

"Слідчий Суддя Шевченківського суду Києва Володимир Бугіль взяв під варту без права внесення застави працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД у вівторок.

Як повідомлялося, в понеділок Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про викриття агентурного проникнення ФСБ до НАБУ. Підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до РФ, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ РФ. СБУ задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта.

Раніше співробітники СБУ повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності. У подальшому, після ґрунтовного документування злочинів "крота", СБУ та Офіс генпрокурора затримали його.

Прізвище підозрюваного не розголошувалося. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

В НАБУ заявили, що немає жодних доказів чи свідчень причетності до спецслужб РФ працівника НАБУ, котрий передавав деяку інформацію представнику УДО, якого згодом викрили на співпраці з російськими спецслужбами.

Повідомляється, що у серпні 2023 року до НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників Бюро, і під час спільної перевірки з СБУ жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не було виявлено. Зазначається, що НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності, однак СБУ наполегливо рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв’язків колишнього працівника УДО. СБУ також зазначила, що згадані зв’язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано.

Указано, що у серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, "жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі в антидержавній діяльності — немає". "Єдине публічне згадування про цей епізод зʼявилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року", - резюмували у НАБУ.