Інтерфакс-Україна
Події
10:42 22.07.2025

Щонайменше 12 поранених внаслідок нічних ударів по Слов’янську та Краматорську – прокуратура

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Щонайменше 12 поранених внаслідок нічних ударів по Слов’янську та Краматорську – прокуратура
Фото: https://www.facebook.com/

Дитина загинула і вісім мирних жителів віком від 20 до 58 років отримали поранення внаслідок нічного удару російських окупантів по місту Краматорськ Донецької області, у сусідньому місті Слов’янськ дістали тілесні ушкодження двоє 39 і 53-річних чоловіків та жінки 53 й 63 років.

"22 липня 2025 року о 04:40 війська рф скинули "ФАБ-250" із модулем УМПК на Краматорськ. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку… У той самий час ворог атакував двома авіабомбами житлову забудову Слов’янська", - йдеться у повідомленні на сторінці Донецької обласної прокуратури у Facebook.

Всі постраждалі отримали поранення у своїх оселях. У них діагностовано мінно-вибухові травми, переломи та різані рани. Усім потерпілим надано кваліфіковано медичну допомогу.

В обох містах пошкоджені багатоповерхові будинки та автотранспорт.

В прокуратурі повідомили про початок досудових розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося про загиблого хлопчика 2015 року народження та п'ятьох постраждалих.

Теги: #поранені #донецька_область #атака_рф

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