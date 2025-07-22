Інтерфакс-Україна
Події
09:20 22.07.2025

Ворог атакував 42 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях - ПС

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Ворог атакував 42 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях - ПС

У ніч на 22 липня (з 23.00 21 липня) противник атакував 42 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ Криму, українські сили збили або подавили 26 ворожих БПЛА, ще сім не досягли цілей – локаційно втрачено або подавлено РЕБ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться у повілрмлені в телеграм-каналі

Зафіксовано влучання дев'яти БпЛА у трьох локаціях, падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Теги: #атака_бпла_рф #збиття #повітряні_сили

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