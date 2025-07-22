08:58 22.07.2025
Двоє постраждалих через ворожі обстріли впродовж доби у Харківській області
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg
ЗС РФ впродовж минулої доби завдали ударів по 7 населених пунктах області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У м. Куп'янськ постраждала 84-річна жінка; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 67-річна жінка",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янському районі області пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, приватний будинок і вантажний автомобіль