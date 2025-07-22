Двоє постраждалих через ворожі обстріли впродовж доби у Харківській області

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ЗС РФ впродовж минулої доби завдали ударів по 7 населених пунктах області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Куп'янськ постраждала 84-річна жінка; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 67-річна жінка",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янському районі області пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, приватний будинок і вантажний автомобіль