Інтерфакс-Україна
Події
08:58 22.07.2025

Двоє постраждалих через ворожі обстріли впродовж доби у Харківській області

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Двоє постраждалих через ворожі обстріли впродовж доби у Харківській області
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

ЗС РФ впродовж минулої доби завдали ударів по 7 населених пунктах області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Куп'янськ постраждала 84-річна жінка; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 67-річна жінка",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янському районі області пошкоджено  багатоквартирний будинок,  адмінбудівлю, приватний будинок  і вантажний автомобіль

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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