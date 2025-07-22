Інтерфакс-Україна
Події
06:37 22.07.2025

Попередньо одна людина постраждала внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу - ДСНС

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Одна людина, за попередньою інформацією, постраждала внаслідок атаки ворожих дронів по Одесі, повідомляє телеграм-канал ДСНС.

"Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин. На місці працювали психологи ДСНС. За попередньою інформацією постраждала 1 людина. Від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/46484

Теги: #наслідки #одеса #атака #бпла

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