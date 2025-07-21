Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

Україна готує значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ, зокрема готуються нові санкції і їх синхронізація з санкційними обмеженнями партнерів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Готуємо також значну активізацію роботи щодо санкцій проти Росії за цю війну. Це й нові санкції наші та партнерів, а також синхронізація санкцій", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він наголосив, що РФ використовує кожну санкційну діру для фінансування війни, тому необхідно максимально синхронізувати всі українські та санкції партнерів.

"Робота значна, але санкції довели свою ефективність. Ми бачимо по "мінусах" в російській економіці, по проблемах із їхніми бюджетами, у виробництвах, що санкції реально працюють. Цього має бути більше, щоб висушити російський економічний потенціал", - резюмував президент.