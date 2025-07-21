Інтерфакс-Україна
Події
20:15 21.07.2025

Ще одного українського підлітка, якого примусово вивезли під час окупації Маріуполя, вдалося повернути на підконтрольну уряду територію

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Ще одного українського підлітка, якого примусово вивезли під час окупації Маріуполя, вдалося повернути на підконтрольну уряду територію

Ще одного українського підлітка, якого росіяни примусово вивезли з Маріуполя під час окупації, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з Російської Федерації ще одного українського підлітка, якого примусово вивезли з Маріуполя під час окупації. Протягом трьох років Денис був розлучений із мамою", - написала вона у телеграмі у понеділок.

Зарівна розповіла, що у 2022 році хлопця, всупереч волі його та його матері, вивезли до РФ. У російській школі підліток постійно стикався з приниженнями через своє українське походження, що негативно позначилося на його емоційному стані та здоров’ї. Тим часом мама зі старшою сестрою змогли евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію. Увесь цей час вони шукали шлях повернути Дениса додому.

"Сьогодні Денис нарешті вдома, поруч із мамою. Попереду — новий етап життя у вільній Україні. Я вдячна команді Української мережі за права дитини за допомогу в організації цього непростого повернення. Ім’я змінено з міркувань безпеки", - додала Зарівна.

 

Теги: #повернення #підліток

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