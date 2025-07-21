Інтерфакс-Україна
Події
19:13 21.07.2025

Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 цілей тіньового флоту РФ

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Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 цілей тіньового флоту РФ

Велика Британія у понеділок, 21 липня, запровадила нові санкції проти 135 танкерів тіньового флоту РФ та ще двох компаній, пов'язаних з діяльністю тіньового флоту країни-агресорки, повідомляється на сайті британського уряду.

Британія оголосила про 137 санкцій, спрямованих проти критично важливих для Путіна енергетичного та нафтового секторів. "137 цілей вражають саме серце енергетичного сектору Росії, обмежуючи доступ Путіна до ключових доходів від нафти, що фінансують його незаконну війну в Україні", — йдеться у заяві британського уряду.

Нові санкції стосуються 135 нафтових танкерів, які входять до складу тіньового флоту, відповідального за незаконне перевезення вантажів на суму $24 млрд. з початку 2024 року. Також санкції застосували щодо INTERSHIPPING SERVICES LLC, що відповідає за реєстрацію суден тіньового флоту під прапором Габону, в результаті чого ці судна перевозять товарів на суму до 10 млрд. від імені російської держави на рік. Санкції також стосуються LITASCO MIDDLE EAST DMCC, пов'язаної з російським нафтовим гігантом Лукойл, за її постійну роль у перевезенні великих обсягів російської нафти на суднах тіньового флоту.

"Поки Путін продовжує зволікати та затягувати серйозні мирні переговори, ми не будемо стояти склавши руки. Ми продовжуватимемо використовувати всю міць нашого санкційного режиму, щоб посилювати економічний тиск на кожному кроці та стояти пліч-о-пліч з Україною", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив вдячність Великій Британії "за новий удар по джерелах доходів путіна" та наголосив на підтримці системного підходу , що забезпечує щоденний тиск на російську економіку.

"Вдячні Великій Британії за новий удар по джерелах доходів путіна. (…) Ми підтримуємо цей системний підхід. Щоденний тиск на російську економіку - це не тільки шлях до миру для України, а й до безпеки для Європи та світу. Санкції мають бити прицільно, системно та невідворотно. Разом з партнерами працюємо, щоб ресурси агресора зменшувалися щодня", - написав він у телеграмі у понеділок.

За словами Єрмака, "одразу 137 нових санкцій б’ють у серце російського енергетичного сектора, перекриваючи Кремлю доступ до нафтових грошей, якими він фінансує війну проти України".

"Окрім цього, Британія та ЄС знизили граничну ціну на російську нафту - ще один крок до виснаження воєнного бюджету Путіна", - зазначив Єрмак.

Як повідомлялося, Велика Британія слідом за Європейським Союзом посилила економічний тиск на Росію і знизила верхню межу ціни на російську нафту з $60 до 47,60 за барель.

Теги: #санкції #британія #рф

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